Сенатор: конфискация активов России в США открывает «ящик Пандоры»

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Конфискация активов России откроет «ящик Пандоры», это неразумный шаг американских властей, подрывающий отношения двух стран, РФ обязательно примет ответные меры, сказала РИА Новости сенатор Екатерина Алтабаева.
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