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Ле Пен допустила вотум недоверия следующему правительству Франции

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен допустила, что может проголосовать за вотум недоверия следующему правительству Франции, если снова будет предложен неприемлемый для ее партии бюджет.

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