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Российские войска освободили большую часть села Новокалиново близ автодороги Донецк-Константиновка-Славянск

Российские войска освободили большую часть села Новокалиново близ автодороги Донецк-Константиновка-Славянск

Российские войска продолжают наступательные действия в районе Очеретино. Противник подтверждает значительное продвижение ВС РФ в Новокалиново, которое располагается неподалёку от автомобильной дороги Донецк-Константиновка-Славянск-Харьков.

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