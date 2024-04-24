Российские войска освободили большую часть села Новокалиново близ автодороги Донецк-Константиновка-Славянск

Российские войска продолжают наступательные действия в районе Очеретино. Противник подтверждает значительное продвижение ВС РФ в Новокалиново, которое располагается неподалёку от автомобильной дороги Донецк-Константиновка-Славянск-Харьков.
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