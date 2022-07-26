Терапевт Горяйнова: употребление сахара и соли увеличивает нагрузку на печень

Алкоголь — далеко не самый вредный продукт для печени, если употреблять его довольно редко, более негативное воздействие на орган оказывают привычные многим продукты, рассказала порталу "Доктор Питер" врач-терапевт, диетолог Светлана Горяйнова.
Алкоголь — далеко не самый вредный продукт для печени, если употреблять его довольно редко, более негативное воздействие на орган оказывают привычные многим продукты, рассказала порталу "Доктор Питер" врач-терапевт, диетолог Светлана Горяйнова.
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