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Царьград

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Соловьёв усомнился в готовности партий к победе России в СВО

Соловьёв усомнился в готовности партий к победе России в СВО

Владимир Соловьёв выразил сомнения в готовности партий быть полезными на выборах в Государственную думу, интересуясь их вкладом в победу России в СВО.

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