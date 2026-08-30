Соловьёв усомнился в готовности партий к победе России в СВО

Владимир Соловьёв выразил сомнения в готовности партий быть полезными на выборах в Государственную думу, интересуясь их вкладом в победу России в СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Самолёт FlyDubai ...
- Украина передаст ...
- "О Пугачёвой гово...
Нужна забота о благосостоянии народа, не запретить-запретить и оштрафовать.