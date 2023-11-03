МОК оправдал отстранение России на фоне заявления об израильских атлетах

Международный олимпийский комитет оправдал свое решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям тем, что РФ якобы нарушила олимпийское перемирие в феврале прошлого года, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МОК.
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