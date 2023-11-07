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Лантратова предложила ввести дополнительную выплату многодетным пенсионерам

Лантратова предложила ввести дополнительную выплату многодетным пенсионерам

Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова предложила ввести дополнительную фиксированную выплату для пожилых людей старше 70 лет, если они воспитали, усыновили или опекали троих или более детей в течение своей жизни, пишет RT.

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