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УтроNews

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Казино Рубцов-Рояль: куда испарились деньги «Металлокомплекта»

Казино Рубцов-Рояль: куда испарились деньги «Металлокомплекта»

УтроNews продолжает рассказывать о скандальном семействе Александра и Марины Рубцовых, ранее имевших отношение к одному из крупнейших металлотрейдеров страны «Металлокомплект-М» (АО «МК-М», ранее «Комтех»).

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