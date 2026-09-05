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Царьград

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Минобороны России нанесло удары по объектам в Одессе и Днепропетровске

Минобороны России нанесло удары по объектам в Одессе и Днепропетровске

Минобороны России сообщило о нанесении ударов в Одесской и Днепропетровской областях. Русские военные атаковали логистический центр в Дачном и металлургические комбинаты, используя высокоточное оружие и ударные дроны ночью.

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