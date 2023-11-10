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В Уфе помиловали убийцу, который сжёг жену на глазах их общей дочери. Теперь «герой СВО» добивается восстановления родительских прав

Осужденного за убийство студентки Пехтелевой Канюса помиловали за участие в СВО В России помиловали участвовавшего в СВО Владислава Канюса, приговоренного ранее к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой, над которой он издевался шесть часов в своей квартире, а полиция игнорировала звонки соседей.

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Комментарии
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Галина Дильмухаметова
Полностью согласна. Такие не должны жить даже после войны. Их кровь ничего не стоит по сравнениб со страланиями и гибелью их жертв.
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6 час.
виктор сапожков
Таким мразям не место на земле, у нашего правосудия  законы не работают, значит надо покарать по справедливости.- на кол!
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4 час.
Владислав Владислав
Вот таких &quot;героев&quot; на СВО нельзя впускать ...
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2 час.

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