В Уфе помиловали убийцу, который сжёг жену на глазах их общей дочери. Теперь «герой СВО» добивается восстановления родительских прав

Осужденного за убийство студентки Пехтелевой Канюса помиловали за участие в СВО В России помиловали участвовавшего в СВО Владислава Канюса, приговоренного ранее к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой, над которой он издевался шесть часов в своей квартире, а полиция игнорировала звонки соседей.
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