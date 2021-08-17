В последние дни летних каникул дорожные полицейские Кабардино-Балкарии проводят профилактические акции в местах массового притяжения детей и взрослых

В последние дни уходящего лета сотрудники ГИБДД МО МВД России «Баксанский» проводят профилактические мероприятия в местах массового притяжения детей и взрослых, чтобы в очередной раз напомнить участникам дорожного движения о дорожной дисциплине перед началом нового учебного года.