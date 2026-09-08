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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска включает музыку на тренировках «Сити»: «Я использовал это в «Лестере» и «Челси», так игроки чувствуют себя счастливее и лучше работают. Музыку выбирают они, я бы выбрал другую»

«Манчестер Сити» при тренере Энцо Мареске проводит тренировки под музыку. Перед игрой с «Порту» в Лиге чемпионов клуб провел открытое занятие, на котором присутствовали СМИ.

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