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Бизнес предупредил о росте цен на турпутевки с 2024 года

Бизнес предупредил о росте цен на турпутевки с 2024 года

Global Look Press/Britta Pedersen/dpa С 2024 года в России могут подорожать туристические путевки. Об этом предупредили представители турбизнеса.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Соревнование продолжается - кто быстрее и громче заявит, что  его товары/услуги подорожают из-за...  Перестаньте, просто объявите &quot;ПОДОРОЖАЕТ ВСЁ!!! Кроме человеческого труда и жизни. &quot;пока невозможно говорить о восстановлении отрасли выездного туризма, мораторий на взносы стоит продлить.&quot; - это очень удобно, нагибать государство вывозить любителей экстрима из различных &quot;горячих точек&quot; и зон конфликтов.
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