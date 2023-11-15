Global Look Press/Britta Pedersen/dpa С 2024 года в России могут подорожать туристические путевки. Об этом предупредили представители турбизнеса.
Бизнес предупредил о росте цен на турпутевки с 2024 года
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Соревнование продолжается - кто быстрее и громче заявит, что его товары/услуги подорожают из-за... Перестаньте, просто объявите "ПОДОРОЖАЕТ ВСЁ!!! Кроме человеческого труда и жизни. "пока невозможно говорить о восстановлении отрасли выездного туризма, мораторий на взносы стоит продлить." - это очень удобно, нагибать государство вывозить любителей экстрима из различных "горячих точек" и зон конфликтов.
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