Бизнес предупредил о росте цен на турпутевки с 2024 года

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Леонид Ла Рошель

Соревнование продолжается - кто быстрее и громче заявит, что его товары/услуги подорожают из-за... Перестаньте, просто объявите "ПОДОРОЖАЕТ ВСЁ!!! Кроме человеческого труда и жизни. "пока невозможно говорить о восстановлении отрасли выездного туризма, мораторий на взносы стоит продлить." - это очень удобно, нагибать государство вывозить любителей экстрима из различных "горячих точек" и зон конфликтов.