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Каждый десятый россиянин ничего не слышал о введенных против РФ санкциях

Каждый десятый россиянин ничего не слышал о введенных против РФ санкциях

Социологи Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) опросили 1500 россиян в возрасте от 18 лет, проживающих в 104 населенных пунктах 53 регионов страны, и выяснили, что половина жителей РФ не ждут негативного влияния санкций на свое материальное положение.

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