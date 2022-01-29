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Организаторы Большого шлема Australian Open оштрафовали россиянина Даниила Медведева за претензии судье

Организаторы турнира Большого шлема Australian Open оштрафовали российского теннисиста Даниила Медведева на $12 тысяч.

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