Православные празднуют чудо архистратига Михаила

На Урале православные отмечают праздник, вспоминая чудо архистратига Михаила. Каждый год в этот день в старинном селе Новоипатово собираются верующие со всего региона, чтобы вместе пройти крестным ходом от святого источника до возрожденного из руин Михайловского храма.
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