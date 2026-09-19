Православные празднуют чудо архистратига Михаила

На Урале православные отмечают праздник, вспоминая чудо архистратига Михаила. Каждый год в этот день в старинном селе Новоипатово собираются верующие со всего региона, чтобы вместе пройти крестным ходом от святого источника до возрожденного из руин Михайловского храма.