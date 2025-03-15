В Минобороны РФ пересмотрят нормы снабжения вещевым имуществом для штурмовиков

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Булыга 15 марта в ходе рабочего совещания с представителями вещевых служб группировок войск и предприятий промышленности поручил освободить военнослужащих, участвующих в штурмах, от необходимости сдачи на склад всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) после завершения срока эксплуатации.