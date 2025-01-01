Ида Галич сообщила, что выходит замуж, и показала кольцо: видео

В конце ноября теперь уже прошлого года пошел слух, что Ида Галич скоро выйдет замуж. Тогда ведущая опровергла эту информация, заявив, что если бы она получила предложение руки и сердца, то сразу рассказала всем вокруг.
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