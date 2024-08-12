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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Разработана система доставки лекарств с использованием экзосом, которая может быть эффективной при лечении рака яичников

Рак яичников — одно из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин во всём мире. В отличие от рака молочной железы, он не имеет ранних диагностических маркеров и может долго не проявлять заметных симптомов, пока не появятся метастазы.

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