Разработана система доставки лекарств с использованием экзосом, которая может быть эффективной при лечении рака яичников

Рак яичников — одно из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин во всём мире. В отличие от рака молочной железы, он не имеет ранних диагностических маркеров и может долго не проявлять заметных симптомов, пока не появятся метастазы.
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