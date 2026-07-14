Япония рискует остаться без наследников престола

ТОКИО (ИА Реалист). Японская императорская семья, древнейшая непрерывная монархия в мире, столкнулась с экзистенциальным кризисом: наследников престола осталось всего трое, причём двое из них — 90-летний принц Хитати и 66-летний император Нарухито.
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