ЕС обдумывает «беспрецедентный объем» санкций против России

Беспрецедентный уровень санкций направлен на то, чтобы лишить Россию доступа к технологиям, необходимым для создания современного оружия, сократить доходы, доступные российскому правительству, и возложить высокую цену на ВПК России.
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