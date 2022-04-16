В освобожденных от украинских националистов населенных пунктах налаживается мирная жизнь

В освобожденных от украинских националистов населенных пунктах налаживается мирная жизнь

Через данные населенные пункты продвигаются колонны российских подразделений, участвующих в проведении специальной военной операции.

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