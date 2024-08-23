РИАН: мошенники в интернете привлекают распродажами школьных товаров

Эксперты советуют не торопиться при совершении покупок в Сети.Эксперт «Солар» — группы компаний, специализирующейся на разработке технологий для защиты информационных активов и управления информационной безопасностью Александр Вураско предупреждает о появлении в Сети мошенников, использующих для обмана «школьную лихорадку».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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