РИАН: мошенники в интернете привлекают распродажами школьных товаров

Эксперты советуют не торопиться при совершении покупок в Сети.Эксперт «Солар» — группы компаний, специализирующейся на разработке технологий для защиты информационных активов и управления информационной безопасностью Александр Вураско предупреждает о появлении в Сети мошенников, использующих для обмана «школьную лихорадку».