Смолянам рассказали, какие работы проведут во время ремонта подземного перехода на Колхозной площади

В Смоленске стартовали ремонтные работы на Колхозной площади. Ранее об обновлении подземного перехода сообщил губернатор Василий Анохин, отвечая на вопросы жителей Смоленской области в ходе прямой линии в эфире нашей телекомпании.
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