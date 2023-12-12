Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смолянам рассказали, какие работы проведут во время ремонта подземного перехода на Колхозной площади

Смолянам рассказали, какие работы проведут во время ремонта подземного перехода на Колхозной площади

В Смоленске стартовали ремонтные работы на Колхозной площади. Ранее об обновлении подземного перехода сообщил губернатор Василий Анохин, отвечая на вопросы жителей Смоленской области в ходе прямой линии в эфире нашей телекомпании.

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