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Царьград

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Тело пропавшей под Тверью 13-летней девочки найдено в лесу спустя неделю

Тело пропавшей под Тверью 13-летней девочки найдено в лесу спустя неделю

В лесу под Тверью найдено тело 13-летней девочки, пропавшей 21 марта. Следствие и прокуратура занимаются выяснением обстоятельств её смерти.

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Eduard
Опять насильник местный алкаш?
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19 час.
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