Бордель на Красных Партизан: женщина организовала «жаркие» встречи в банном комплексе

В заведении, находящемся на улице Красных Партизан, были предоставлены услуги интимного характера. 46-летняя администратор этого комплекса принимала заказы от посетителей и организовывала встречи с девушками, которые не только предлагали веничные процедуры, но и услуги интимного характера, пишет тг-канал сводки KRD.