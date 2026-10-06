Ходит с ножами и угрожает: малолетний хулиган жестоко избил девочку в Ленобласти

РЕН ТВ В поселке Назия Кировского района Ленинградской области 14-летний подросток жестоко избил 16-летнюю школьницу – девушка оказалась в реанимации со швами на лице и переломом носа.
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