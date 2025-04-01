Стало известно о судьбе оказавшегося в оккупации в Курской области бывшего военного

Бывший военный оказался в оккупации в Курской области. О его судьбе стало известно РИА Новости. По данным издания, в первые дни вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию — в августе 2024 года — бывший российские военный, который около 10 лет прослужил в Софринской бригаде спецназа, а также принимал участие в нескольких военных конфликтах, вывез в Курск жену и троих детей.