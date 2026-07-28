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Аргументы и Факты

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Эксперт Этлис предупредила о скрытом сахаре в протеиновых батончиках

Эксперт Этлис предупредила о скрытом сахаре в протеиновых батончиках

Маркировка «без сахара» на протеиновых батончиках и печенье может вводить покупателей в заблуждение, поскольку производители нередко заменяют сахар сиропами или медом, рассказала в беседе с Пятым каналом кандидат медицинских наук Юлия Этлис.

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