❗️ При теракте в подмосковном «Крокус сити холле» пострадали 152 человека, погибли 133 По информации МЧС РФ.
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❗️ При теракте в подмосковном «Крокус сити холле» пострадали 152 человека, погибли 133 По информации МЧС РФ.