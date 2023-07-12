Тренер по MMA Магомедов: экс-боец UFC Хабиб может согласиться на бой с Сен-Пьером

Старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов заявил, что бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может согласиться на поединок с Жоржем Сен-Пьером, но россиянин не вернется к полноценным тренировкам, передает MMA.