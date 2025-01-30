Молодые старики: рестомоды

Культовые раритеты до сих пор не дают спокойно спать самым преданным поклонникам. Однако чаще всего яркие машины XX века остаются у большинства автолюбителей лишь в мечтах, и дело не только в высокой цене.
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