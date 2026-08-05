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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Латышонок: «Балтика» способна бороться за медали. Постараемся побеждать в каждой игре и быть как можно выше»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок считает, что калининградцам по силам побороться за место в топ-3 сезона Альфа-Банк РПЛ.

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