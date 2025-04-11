Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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  • Модест
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Смоленский суд вынес приговор водителю, который сбил людей на остановке на улице Кирова (видео)

Смоленский суд вынес приговор водителю, который сбил людей на остановке на улице Кирова (видео)

Страшное ДТП случилось 23 сентября 2024 года возле дома 20 по ул. Кирова в Смоленске. Водитель на Volkswagen Jetta внезапно вылетел с дороги на тротуар и сбил людей, находящихся на остановке общественного транспорта.

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