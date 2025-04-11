Смоленский суд вынес приговор водителю, который сбил людей на остановке на улице Кирова (видео)

Страшное ДТП случилось 23 сентября 2024 года возле дома 20 по ул. Кирова в Смоленске. Водитель на Volkswagen Jetta внезапно вылетел с дороги на тротуар и сбил людей, находящихся на остановке общественного транспорта.
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