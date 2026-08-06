Марк Попов из САФУ выиграл 3 млн на анализ почв после ракетных запусков

Младший научный сотрудник лаборатории экоаналитических исследований Центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» Северного (Арктического) федерального университета Марк Попов одержал победу в конкурсе Российского научного фонда.
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