Что случилось на Гран-при Бахрейна: Норрис спас лидерство в «Ф-1» с ошибками, у «Ред Булл» – крах

Все обгоны и быстрые мысли. Четвертый этап «Формулы-1» на Гран-при Бахрейна одновременно мог и запутать, и прояснить расклады: с одной стороны, знакомый стационарный трек после предсезонных тестов, но при совершенно другой погоде и еще и с тяжелым календарем.