Американский политик и ключевой переговорщик Джаред Кушнер дистанционно подключился ко встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
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