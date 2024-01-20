Сёмин: не говорил, что Баринову не хватает футбольного интеллекта

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова комментатора Геннадия Орлова о том, что он говорил о нехватке футбольного интеллекта у капитана и полузащитника красно-зелёных Дмитрия Баринова.
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