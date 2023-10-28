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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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ООН чуть ли ни впервые в истории не проголосовала "как надо" и поэтому главные мировые агрессоры на неё обиделись

ООН чуть ли ни впервые в истории не проголосовала "как надо" и поэтому главные мировые агрессоры на неё обиделись

Я думаю, все уже в курсе того, что вчера произошло на Генеральной Ассамблее ООН? Ну, на всякий случай, короткой строчкой: Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную арабскими странами, с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке в зоне палестино-израильского конфликта.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Тогда ОЙ!!! Помирает мировое ЗЛО - УХИ просит! ХИ-ХИ!
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3 д.
Татьяна Петрова
Всё дело в количестве голосовавших.   17 октября Совет Безопасности ООН (15 государств-членов — 5 постоянных и 10 непостоянных),не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. Его поддержали пять стран, еще шесть голосовать не стали. Среди тех, кто выступил против, оказались США, Великобритания, Франция и Япония. Москва, в свою очередь, наложила вето на американский проект документа, который не содержал требования остановить военные действия,  Сейчас решение приняла Генеральная Ассамблея ООН, т.е. голосовали  193 членов Организации.
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3 д.
А
Алексей
Одну принимать было очень страшно,а другую не очень🤣
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3 д.

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