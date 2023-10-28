ООН чуть ли ни впервые в истории не проголосовала "как надо" и поэтому главные мировые агрессоры на неё обиделись

Татьяна Петрова

Всё дело в количестве голосовавших. 17 октября Совет Безопасности ООН (15 государств-членов — 5 постоянных и 10 непостоянных),не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. Его поддержали пять стран, еще шесть голосовать не стали. Среди тех, кто выступил против, оказались США, Великобритания, Франция и Япония. Москва, в свою очередь, наложила вето на американский проект документа, который не содержал требования остановить военные действия, Сейчас решение приняла Генеральная Ассамблея ООН, т.е. голосовали 193 членов Организации.