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Роналду заменили в перерыве матча с «Аль-Иттифаком». «Аль-Наср» проигрывает 0:2 и играет в меньшинстве

Криштиану Роналду не вышел на второй тайм матча с « Аль-Иттифаком » в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии (0:2, второй тайм).

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