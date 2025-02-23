Космонавты Овчинин, Вагнер и Горбунов отметили отвагу российских военных

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находясь на борту Международной космической станции (МКС), в опубликованном видеоролике, поздравили российских военнослужащих с Днем защитника Отечества.
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