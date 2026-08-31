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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эл Харрингтон не верит, что Клэй Томпсон сможет серьезно помочь «Хит»: «Он сильно сдал за последние два года»

Бывший игрок НБА Эл Харрингтон сомневается, что Клэй Томпсон сможет серьезно помочь « Майами ». «Я из тех людей, которые смотрят на то, что ты сделал в последнее время.

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