В рамках единого дня безопасного движения.

В рамках единого дня безопасности дорожного движения 26 апреля 2024 с учащимися старших классов государственного учреждения образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ сотрудником ГАИ ОВД Бобруйского райисполкома Волчковой О.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии