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Нижегородская правда

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Опубликованы фотографии запуска 170-го трамвая МиНиН в Нижнем Новгороде

Опубликованы фотографии запуска 170-го трамвая МиНиН в Нижнем Новгороде

Обновление трамвайного парка Нижнего Новгорода завершено. Сегодня, 3 сентября, на площади Народного единства торжественно ввели в эксплуатацию 170‑й вагон «МиНиН».

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