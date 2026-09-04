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FiNE NEWS

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Медведев предложил не ждать НАТО у российских границ и ударить по Берлину

В контексте обострения отношений между Россией и Германией заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с заявлением о необходимости не ждать размещения сил НАТО у российских границ, а предпринимать упреждающие меры.

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