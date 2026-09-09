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Газета.ру

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Доля дешевых электромобилей в России выросла до 43%

Доля дешевых электромобилей в России выросла до 43%

Структура цен на электрический транспорт в России постепенно меняется. Если еще несколько лет назад большинство таких машин стоило свыше 5 млн рублей, то теперь ситуация иная.

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