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Несекретные материалы

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В Белгороде обрушился целый подъезд 10-этажного дома после обстрела ВСУ

В Белгороде обрушился целый подъезд 10-этажного дома после обстрела ВСУ

Боевики киевского режима несколько минут назад вновь подвергли обстрелу мирные кварталы Белгорода. По предварительным данным враг обстрелял российский город из РСЗО.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это что же получается,  БЕЛГОРОД  СОВЕРШЕННО НЕ ЗАЩИЩЕН ПВО?!! И Донецк не защищен, и ни один город с населенными пунктами не защищен на юге России?!! Или защищаться от обстрелов со стороны ВСУ - это обязанность самих граждан?
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10 час.
ВТ
Василий Топчий
Ещё в СССР ПВОошники говорили, что ПВО, как волосы на женском органе - прикрывает, но не защищает. ПВО не может сбить 100 % ракет.
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8 час.
владимир рябченко
ГЛадкову сил... и не сдаваться!!! в этом мужской стержень... Это не бабло пилить... тут характер нужен... храни бог
Ответить
8 час.

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