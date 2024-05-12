В Белгороде обрушился целый подъезд 10-этажного дома после обстрела ВСУ

лл

лина любимцева

Это что же получается, БЕЛГОРОД СОВЕРШЕННО НЕ ЗАЩИЩЕН ПВО?!! И Донецк не защищен, и ни один город с населенными пунктами не защищен на юге России?!! Или защищаться от обстрелов со стороны ВСУ - это обязанность самих граждан?