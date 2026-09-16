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Царьград

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Суд подтвердил отмену сделки ветерана с 40-миллионным наследством

Суд подтвердил отмену сделки ветерана с 40-миллионным наследством

Суд признал недействительной сделку ветерана Николая Кизюна с его снохой, которая обманом вынудила его отказаться от 40-миллионного наследства.

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