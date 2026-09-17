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Казанда «XV Якупов укулары» узды

Казанда «XV Якупов укулары» узды

Бүген, 17 сентябрьдә, Казанда Россия ислам институтында мөселман мәгърифәтчесе Вәлиулла хәзрәт Якуповның тормыш юлына һәм эшчәнлегенә багышланган «XV Якупов укулары» Төбәк фәнни-гамәли конференциясе узды.

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