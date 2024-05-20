"Не подходите ко мне!" Похоже, когда при задержании вытащили из постельки в 5 утра, у него капитально слетела кукушка Его можно понять.
Кузнецов в камере слетел с катушек
Комментарии
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Людмила Лиханова
Уже не получится...слишком громкое дело, а вот тихо пришибить могут чтобы рот не открывал, хотя тоже вряд ли до тех пор пока не выявят все явки и пароли где бабки и прочее, а потом можно и...
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1 час.
Евгений Антонов
Косит под дурака, или "свои люди" подводят под "самоубийство".
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7 мин.
Татьянка Яцук
А что- в очень приличных условиях живёт хапуга- а не воруй!....
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36 сек.
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